Куйвашев изменил традицию свердловской элиты из-за коронавируса

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Вместе с губернатором первые итоги узнает его ближайшее окружение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

За первыми данными о подсчете голосов на голосовании по внесению поправок в Конституцию в резиденции свердловского губернатора будет следить ближайшее окружение главы региона, рассказал собеседник URA.RU.

В списках указаны заместители губернатора, представители политического блока — заместитель руководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, глава департамента внутренней политики Антон Третьяков, директор экспертно-аналитического департамента губернатора и правительства Свердловской области Константин Устиловский, советник губернатора Свердловской области Анатолий Гайда, утверждает инсайдер.

«Раньше состав участников ночных бдений был заметно больше, но из-за коронавируса его состав сильно урезали. Придерживаемся правил социального дистанцирования», — утверждает собеседник агентства.

Ограничение состава участников косвенно подтвердила руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Жанна Рябцева: она сообщила, что не получила приглашений на какие-либо мероприятия в резиденции губернатора вечером в среду.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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