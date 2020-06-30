Текущая явка в Екатеринбурге ниже 30% Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Депутаты-одномандатники гордумы Екатеринбурга в последние два дня активно работают в округах, агитируя за участие в голосовании по поправкам в Конституцию. При этом ранее большинство народных избранников проигнорировали соответствующую просьбу мэрии, поскольку находятся в конфликте с «серым домом». По словам источников URA.RU в представительном органе, активизации депутатов предшествовал разговор в резиденции главы региона, которая следит за статистикой в Екатеринбурге.

«В воскресенье [27 июня, спикер гордумы Игорь] Володин общался с губернатором. После этого он передал послание своим коллегам по думе, и они включились в агитацию по мере возможности», — описывает ситуацию инсайдер. «Депутаты вытащили свои электоральные сетки, чтобы за три дня — с понедельника по среду — помочь хоть немного исправить ситуацию», — рассказал URA.RU другой источник.

В разговоре с URA.RU сам Володин не стал комментировать, вызывали ли его в резиденцию губернатора, но подтвердил, что он и его коллеги, входящие в его политический лагерь, активно работают в своих округах последние два дня. Депутаты занимаются прямой агитацией, расклеивают листовки и обзванивают жителей округов, напоминая о голосовании.

Сам Володин заявил, что «переговорил с директорами школ», чтобы учителя начали оповещение родителей, а также с руководителями производственных участков на предприятиях Орджоникидзевского района, чтобы те проконтролировали явку. Как писало URA.RU, ранее к агитации за участие в плебисците подключились некоторые участники промэрской группы (лидером которой является Алексей Вихарев) — но уже по просьбе администрации.

По данным на 17:00 30 июня, явка в Екатеринбурге составляет 27,4% — ниже, чем в соседнем Челябинске, где на вечер 29 июня зафиксировали явку на уровне 36,5%. По этому показателю Екатеринбург продолжает отставать также от большинства городов Свердловской области, влияя на итоговые цифры в регионе. При этом, согласно последним вводным от областных и федеральных властей, в Екатеринбурге по поправкам в Конституцию должны проголосовать не менее 55% избирателей (550 тысяч человек).