Спрос россиян на ипотеку заметно вырос Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В мае спрос на ипотеку вырос и стал на 3% выше, чем в аналогичный период прошлого года благодаря господдержке и снижению ключевой ставки. Об этом рассказал гендиректор бюро кредитных историй ОКБ Артур Александрович.

«Мы отмечаем ускорение выдач в последней неделе мая. Поддержку ипотеке оказало как снижение ключевой ставки в конце апреля, так и новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки, в результате чего в мае существенно снизилась полная стоимость ипотечного кредита», — цитируют Александровича «Известия».

Он отметил, что в мае средняя ставка составила рекордно низкие 9,3%. При этом средний чек по ипотеке вырос на 4,5%, до 2,34 млн рублей, относительно прошлого года. Отмечается, что срок действия льготной программы закончится 1 ноября. Эксперты полагают, что после этого произойдет очередное падение объема выдач.

Представители ключевых банков страны рассчитывают, что срок действия программы продлят. Однако это во многом будет зависеть от складывающейся эпидемиологической ситуации. «Мы поддерживаем инициативу продлить срок действия программы 6,5%. Это целесообразно сделать как до конца 2020 года, так и продолжить эту форму помощи в 2021-м», — заявили в пресс-службе ВТБ, отметив, что банк заключил по программе «Ипотека с господдержкой 2020» более 13,2 тысяч сделок на 36,9 млрд рублей. Также эксперты считают, что программу нужно распространить на вторичное жилье, но по их мнению, этого не произойдет.

Ранее директор федеральной риэлторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил URA.RU, что снижение ключевой ставки по ипотеке и высокий спрос на нее может привести к росту цен на жилье. Однако вице-премьер Марат Хуснуллин посоветовал россиянам срочно брать ипотеку, пока действует программа льготной ипотеки.

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