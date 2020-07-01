30 июня 2020

Части россиян до конца лета повысят пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Смог. Старые гаражи. Курган, старушки, пенсия, бабушки в платках, бабушки на прогулке
Пенсионерам компенсируют недополученные деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 1 июля проиндексируют пенсии опекунов и попечителей. Об этом заявила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Прибавку к пенсии получат опекуны или попечители, которые уже получают от государства вознаграждение», — цитирует Бибикову издание «Невские новости». Отмечается, что раньше эти категории граждан считались работающими, а сейчас им помимо прибавки выплатят все, что не начисляли за предыдущий период их опекунства. По словам Бибиковой, с 1 августа на 9,1 процента будут проиндексированы пожизненные накопительные пенсии. Как сообщает «Парламентская газета», для перерасчета не нужно лично обращаться в Пенсионный фонд России (ПФР).

Также в России планируется увеличить пенсии по старости, пишет «Национальная служба новостей». Средний размер пенсии в России в 2021 году запланирован на уровне 17,4 тысяч рублей с учетом индексации в 6,3 процента. В 2022 году году выплата вырастет до 18 357 рублей (5,9% индексации), в 2023 году — до 19 283 рублей (5,6% индексации).

Ранее сообщалось, что правительство приняло решение повысить пенсии некоторых сотрудников МВД и зарплаты военных на 3% с 1 октября. По мнению экономиста, руководителя направления финансы и экономика в Институте современного развития Никиты Масленникова, это может стать поводом для дальнейшего увеличения зарплат бюджетников.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...