Россиянам начали выдавать вторые выплаты на детей

Деньги приходят на счета родителей автоматически Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне начали получать выплаты на детей до 16 лет, которые ранее объявил президент России Владимир Путин. На счета родителей приходит по 10 тысяч рублей за ребенка.

Для получения новой выплаты не требуется подавать отдельное заявление от родителей, решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда. Тем, кто в июне подавал заявление на первую выплату деньги приходят автоматически. Некоторые родители получили их еще 30 июня. Деньги в связи с пандемией коронавируса выдаются родителям уже второй раз. Возможность подачи заявления на выплаты сохранится до первого октября.

Семьи с малышами до трех лет получили по пять тысяч за все весенние месяцы. Для детей от трех до 16 лет выдали единовременные выплаты в 10 тысяч рублей. Выплаты выдаются на каждого ребенка в семье.

В соцсетях уже успела появиться реакция на новые выплаты на детей. Оказывается, некоторые подростки уже распланировали, как потратят деньги и просят мам не забирать их.

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