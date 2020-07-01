В России придумали, как победить COVID в Казахстане

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Вирусолог предложила Казахстану воспользоваться правилом «трех Т» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российские вирусологи предложили побеждать эпидемию в Казахстане методом «трех Т». Директор института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович озвучила суть этого способа в разговоре с РБК.

«Пока нет вакцины, придется реализовывать стратегию „три Т“: трафик — закрытие границ, тестинг — широкое тестирование для раннего выявления носителей, и трейсинг — отслеживание контактов для обрыва цепочки заражения», — объяснила Попович. Директор института ВШЭ подчеркнула, что в России эту стратегию реализовать уже удалось. Значит она сработает и при искоренении вспышки коронавируса в Казахстане, уточнила эксперт.

Другой российский вирусолог Анатолий Альтштейн заметил, что россиянам казахский коронавирус не грозит. Это связано с тем, что в нашей стране больных COVID-19 намного больше, чем у соседей, сообщил Альтштейн.

1 июля представитель ВОЗ оценила, как России удается справляться с коронавирусом. Особенно она подчеркнула меры борьбы с заражениями на голосовании по поправкам в Конституцию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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