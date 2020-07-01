По поправкам в Конституцию проголосовали свыше 70% жителей ЯНАО

Самая низкая явка пока отмечается в Салехарде и Новом Уренгое Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

К полудню 1 июля явка на участки для голосование в ЯНАО едва не достигла 74%. По данным пресс-центра окружной избирательной комиссии, свое отношение к поправкам в Конституцию РФ выразили уже более 272 тысяч ямальцев.

«На 12.00 1 июля составила 272 389 человек или 73,87%», — сообщили в пресс-центре избиркома. Наибольшая активность была проявлена в Красноселькупском районе (90,9%), а наименьшая — в охваченном пандемией коронавируса Новом Уренгое (68,7%).

Высокая явка также отмечена в Ямальском, Приуральском и Тазовском районах — свыше 80%. В Пуровском и Надымском районах, а также в городах Муравленко, Лабытнанги, Губкинском и Ноябрьске показатели явки пока не превысили 78%.

В окружной столице, как и в газовой, по данным на 12.00 проголосовало почти 70% избирателей.

По информации Общественной палаты ЯНАО, в ходе голосования нарушений выявлено не было. «Замечания от наблюдателей были, но все они устранялись в рабочем порядке», — отметил председатель ОП РФ Дмитрий Заякин.

Ранее сообщалось, что голосование в ЯНАО выявило новый тренд: многие решили воспользоваться своим правом выразить свое отношение к поправкам в основной документ страны не выходя из дома. Такая возможность сохраняется в основной день голосования до 17.00.

Стационарные участки закроются в 20.00. Голосование на них проходит с соблюдением всех мер предосторожности: соблюдается социальная дистанция, гражданам выдается комплект индивидуальной защиты — медицинская маска, перчатки, одноразовая шариковая ручка.