30 июня 2020
29 июня 2020

По поправкам в Конституцию проголосовали свыше 70% жителей ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование за поправки в конституцию 2020, г. Пермь, выборы, голосование, избиратель, социальная дистанция
Самая низкая явка пока отмечается в Салехарде и Новом Уренгое Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

К полудню 1 июля явка на участки для голосование в ЯНАО едва не достигла 74%. По данным пресс-центра окружной избирательной комиссии, свое отношение к поправкам в Конституцию РФ выразили уже более 272 тысяч ямальцев.

«На 12.00 1 июля составила 272 389 человек или 73,87%», — сообщили в пресс-центре избиркома. Наибольшая активность была проявлена в Красноселькупском районе (90,9%), а наименьшая — в охваченном пандемией коронавируса Новом Уренгое (68,7%).

Высокая явка также отмечена в Ямальском, Приуральском и Тазовском районах — свыше 80%. В Пуровском и Надымском районах, а также в городах Муравленко, Лабытнанги, Губкинском и Ноябрьске показатели явки пока не превысили 78%.

В окружной столице, как и в газовой, по данным на 12.00 проголосовало почти 70% избирателей.

По информации Общественной палаты ЯНАО, в ходе голосования нарушений выявлено не было. «Замечания от наблюдателей были, но все они устранялись в рабочем порядке», — отметил председатель ОП РФ Дмитрий Заякин.

Ранее сообщалось, что голосование в ЯНАО выявило новый тренд: многие решили воспользоваться своим правом выразить свое отношение к поправкам в основной документ страны не выходя из дома. Такая возможность сохраняется в основной день голосования до 17.00.

Стационарные участки закроются в 20.00. Голосование на них проходит с соблюдением всех мер предосторожности: соблюдается социальная дистанция, гражданам выдается комплект индивидуальной защиты — медицинская маска, перчатки, одноразовая шариковая ручка.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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