30 июня 2020
29 июня 2020

Полицейские из ХМАО поплатились карьерой за тайную вечеринку

© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище Рябково. Курган, полиция, перчатки медицинские
Полицейские из ХМАО уволены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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В Сургуте уволили сотрудников отдела полиции №3, которые устроили тайную вечеринку в ресторане «Гюмри», несмотря на режим самоизоляции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

«После произошедшего инцидента уволено пять человек. Среди них заместитель начальника отдела полиции. Руководителю ОП №3 вынесено неполное служебное соответствие», — прокомментировали в пресс-службе окружной полиции. Там также добавили, что в отношении владельца кафе был составлен административный протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Правозащитник Сергей Иванов, который принимал участие в огласке этого инцидента, в разговоре с журналистом агентства заявил, что удовлетворен результатами служебного расследования, которое было проведено по факту инцидента. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте полицейские решили отметить в ресторане повышение одного из своих коллег, несмотря на запрет работы заведений общепита во время карантина. Однако в разгар вечеринки они оказались раскрыты местными правозащитниками и журналистами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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