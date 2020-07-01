Полицейские из ХМАО поплатились карьерой за тайную вечеринку

В Сургуте уволили сотрудников отдела полиции №3, которые устроили тайную вечеринку в ресторане «Гюмри», несмотря на режим самоизоляции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.
«После произошедшего инцидента уволено пять человек. Среди них заместитель начальника отдела полиции. Руководителю ОП №3 вынесено неполное служебное соответствие», — прокомментировали в пресс-службе окружной полиции. Там также добавили, что в отношении владельца кафе был составлен административный протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
Правозащитник Сергей Иванов, который принимал участие в огласке этого инцидента, в разговоре с журналистом агентства заявил, что удовлетворен результатами служебного расследования, которое было проведено по факту инцидента. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте полицейские решили отметить в ресторане повышение одного из своих коллег, несмотря на запрет работы заведений общепита во время карантина. Однако в разгар вечеринки они оказались раскрыты местными правозащитниками и журналистами.
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