30 июня 2020

В Свердловской области не смогли проголосовать больные COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация шатров для голосования за поправки в Конституцию РФ. Екатеринбург, куземка екатерина, русинов владимир
Избирком должен обеспечить безопасность избирателей и членов УИК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Свердловской области проголосовало 579 больных коронавирусом, однако обеспечить голосование всем заболевшим не удалось. Об этом рассказал председатель областного избиркома Владимир Русинов в ходе брифинга.

«На сегодняшний день 578 таких граждан проголосовало в различных медицинских учреждениях. Проблема только в том, что мы не везде можем зайти в „красную зону“. Там, где это возможно с соблюдением всех эпидемиологических правил, мы делаем», — подчеркнул Русинов.

В Свердловской области на 1 июля зафиксировано 256 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в выявлено 13 048 заражений.

Новости о ходе голосования можно узнать в telegram-канале Центра общественного наблюдения https://t.me/tzon2020, «горячая линия» ЦОН 8 800 550 40 96.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...