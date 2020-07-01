В Свердловской области не смогли проголосовать больные COVID

В Свердловской области проголосовало 579 больных коронавирусом, однако обеспечить голосование всем заболевшим не удалось. Об этом рассказал председатель областного избиркома Владимир Русинов в ходе брифинга.
«На сегодняшний день 578 таких граждан проголосовало в различных медицинских учреждениях. Проблема только в том, что мы не везде можем зайти в „красную зону“. Там, где это возможно с соблюдением всех эпидемиологических правил, мы делаем», — подчеркнул Русинов.
В Свердловской области на 1 июля зафиксировано 256 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в выявлено 13 048 заражений.
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