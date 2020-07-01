Уголовное преследование Карамышева прекращено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дело бывшего председателя гордумы Сысерти (Свердловская область) Александра Карамышева прекращено в суде Верх-Исетского района Екатеринбурга. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Редакция URA.RU связалась с Александром Карамышевым, который, чтобы не было неточностей, предоставил для публикации постановление о прекращении дела. В нем сказано, что уголовное преследование по ч.3 ст. 159 УК РФ «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» прекращено за отсутствием состава преступления. По ч. 1 ст. 292 УК РФ «служебный подлог» Карамышев освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

По служебному подлогу истек срок давности наказания Фото: Александр Карамышев © URA.RU

Ранее URA.RU писало, что Карамышева обвиняли в том, что он ездил по своим делам за границу, покинув рабочее место без оформления и предоставления документов, подтверждающих уважительность его отсутствия на работе. Когда Карамышев вернулся из поездки, он утвердил два табеля рабочего времени, в котором содержались заведомо ложные сведения о полной отработке в октябре—ноябре 2017 года. После этого, по версии следствия, Карамышев утвердил четыре платежных поручения о зачислении ему заработной платы за время отсутствия.

Фото: сайт суда Верх-Исетского района Екатеринбурга

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений