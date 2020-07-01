30 июня 2020

В Челябинской области с участков пытались вынести бюллетени

© Служба новостей «URA.RU»
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Общероссийское голосование. Челябинск, избирательный участок, голосование
Ситуация на избирательных участках не способствует нарушениям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Глава челябинского облизбиркома Сергей Обертас сообщил о попытках выноса бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию с избирательных участков. Об этом он заявил на брифинге в избирательной комиссии, подводя промежуточные итоги явки.

«На участках зафиксированы попытки выноса бюллетеней», — констатировал Обертас. В остальном, по его словам, процесс голосования проходит в нормально режиме — по данным на 15:30, явка превысила 58%. Лидирует по явке Кизильский район, где проголосовали 85% избирателей. далее следуют Троицкий и Уйский районы 77,8% и 76,2% соответственно. Отстают по-прежнему Центральный и Тракторозаводский районы Челябинска, а также города Миасс и Златоуст.

В Челябинской области работают 2304 участка для голосования. Некоторые из них, чтобы дать возможность сделать свой выбор работникам предприятий непрерывного цикла, открылись в 6 и 8 часов утра. За голосованием следят почти девять тысяч общественных наблюдателей. В столице региона и в Магнитогорске жители также собирают подписи за присвоение звания «Город трудовой доблести».

В числе прочих проголосовал глава региона Алексей Текслер. Он пришел в родную школу в Металлургическом районе Челябинска с супругой Ириной, после чего проверил, как Челябинск возвращается к нормальной жизни после пандемии коронавируса.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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