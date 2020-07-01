30 июня 2020

Текслер с женой проверили, как Челябинск выходит из карантина. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на Кировке и в летнем кафе. Челябинск, текслер алексей, кировка, текслер ирина
Алексей и Ирина Текслеры совершили небольшую прогулку по Кировке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер с женой Ириной после голосования по поправкам в Конституцию прогулялись по пешеходной улице Кировка, передает корреспондент URA.RU. Также они побывали в летнем кафе, работа которых возобновилась в рамках ослабления карантина по коронавирусу.

«Погуляли по Кировке, выпили кофе на летней веранде. Челябинск меняется к лучшему, — написал глава региона в Instagram. — Всем хорошего дня!»

Посещение кафе стало своеобразной инспекцией того, как челябинский общепит соблюдает санитарные ограничения. Работу фитнес-центров, летних кафе и веранд ресторанов разрешили возобновить с 30 июня в рамках постепенного снятия ограничений, введенных в области с началом пандемии COVID-19. Со 2 июля в регионе в обычном режиме заработают детсады, а с 6 июля начнут поэтапно открываться детские оздоровительные лагеря.

Алексей Текслер на Кировке и в летнем кафе. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Алексей Текслер на Кировке и в летнем кафе. Челябинск
«Инспекция» завершилась в летнем кафе
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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