Челябинский губернатор Алексей Текслер с женой Ириной после голосования по поправкам в Конституцию прогулялись по пешеходной улице Кировка, передает корреспондент URA.RU. Также они побывали в летнем кафе, работа которых возобновилась в рамках ослабления карантина по коронавирусу.
«Погуляли по Кировке, выпили кофе на летней веранде. Челябинск меняется к лучшему, — написал глава региона в Instagram. — Всем хорошего дня!»
Посещение кафе стало своеобразной инспекцией того, как челябинский общепит соблюдает санитарные ограничения. Работу фитнес-центров, летних кафе и веранд ресторанов разрешили возобновить с 30 июня в рамках постепенного снятия ограничений, введенных в области с началом пандемии COVID-19. Со 2 июля в регионе в обычном режиме заработают детсады, а с 6 июля начнут поэтапно открываться детские оздоровительные лагеря.
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