Алексей и Ирина Текслеры совершили небольшую прогулку по Кировке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер с женой Ириной после голосования по поправкам в Конституцию прогулялись по пешеходной улице Кировка, передает корреспондент URA.RU. Также они побывали в летнем кафе, работа которых возобновилась в рамках ослабления карантина по коронавирусу.

«Погуляли по Кировке, выпили кофе на летней веранде. Челябинск меняется к лучшему, — написал глава региона в Instagram. — Всем хорошего дня!»

Посещение кафе стало своеобразной инспекцией того, как челябинский общепит соблюдает санитарные ограничения. Работу фитнес-центров, летних кафе и веранд ресторанов разрешили возобновить с 30 июня в рамках постепенного снятия ограничений, введенных в области с началом пандемии COVID-19. Со 2 июля в регионе в обычном режиме заработают детсады, а с 6 июля начнут поэтапно открываться детские оздоровительные лагеря.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Инспекция» завершилась в летнем кафе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU