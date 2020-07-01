Самсонов сообщил о скором выходе продолжения фильма «Шугалей»

Первая часть киноленты вышла в мае 2020 года Фото: кадр из фильма

Заслуженный артист России, солист Государственного академического Мариинского театра оперы и балета Владимир Викторович Самсонов напомнил свои подписчикам «ВКонтакте», что скоро выходит второй фильм о Шугалее.

Также оперный певец поделился ссылкой на официальный сайт, посвященный фильму «Шугалей». Первая часть киноленты вышла в мае 2020 года и рассказала о том, как российский социолог Максим Шугалей и его спутник и переводчик Самер Суэйфан отправились в Триполи по официальному приглашению ливийских властей. Там они проводили научное исследования, которое в дальнейшем должно было положить конец постоянным боевым действиям в североафриканской стране. Но попавшая в их руки информация оказалась настоящей «бомбой», ставящей под сомнение законность действующей в Ливии власти. Чтобы данные не просочились за пределы страны, социологов похищают и бросают в частную тюрьму. В ней они находятся уже больше года, и добиться возвращения россиян с помощью дипломатических переговоров до сих пор не удалось.

«Шугалей-2» также основан на реальных событиях и является продолжением нашумевшего боевика. Вторая часть расскажет о том, что происходит с россиянами в застенках частной и самой жестокой тюрьмы, а также о том, есть ли у них шансы всё-таки вернуться домой. Премьера фильма намечена уже на сентябрь этого года.