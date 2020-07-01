Меркель выступила против санкций в отношении «Северного потока-2»

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Ангела Меркель, bundeskanzlerin.de, меркель ангела
Канцлер ФРГ назвала американские санкции не соответствующими немецким представлениям о праве Фото: bundeskanzlerin.de
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Германия видит потенциал и экономическую целесообразность в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время парламентской сессии в Берлине.

«Мы думаем, что завершить проект — правильно, и в этом духе мы работаем», — приводит RT слова Меркель. По ее мнению, реализуемый со стороны США пакет санкций в отношении проекта не соответствует немецким представлениям о праве.

Ранее против американских санкций в отношении проекта выступил экс-канцлер Германии Герхард Шредер, сообщает «Национальная служба новостей». По мнению бывшего политика, аргументы США о том, что газопровод угрожает энергетике Европы, фальшивы и являются неоправданным нападением на европейскую экономику.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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