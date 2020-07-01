Меркель выступила против санкций в отношении «Северного потока-2»

Германия видит потенциал и экономическую целесообразность в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время парламентской сессии в Берлине.
«Мы думаем, что завершить проект — правильно, и в этом духе мы работаем», — приводит RT слова Меркель. По ее мнению, реализуемый со стороны США пакет санкций в отношении проекта не соответствует немецким представлениям о праве.
Ранее против американских санкций в отношении проекта выступил экс-канцлер Германии Герхард Шредер, сообщает «Национальная служба новостей». По мнению бывшего политика, аргументы США о том, что газопровод угрожает энергетике Европы, фальшивы и являются неоправданным нападением на европейскую экономику.
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