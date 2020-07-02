Суд определит будущее челябинского экс-губернатора Дубровского

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы 2 июля вернется к рассмотрению иска АО «Южуралмост» к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), следует из картотеки дел. Третьим лицом в процессе участвует экс-глава Челябинской области Борис Дубровский, вынужденный уйти в отставку после решения ФАС о его картельном сговоре с представителями компании.
16 декабря 2019 года по иску «Южуралмоста» арбитражный суд Москвы признал незаконным постановление ФАС, но оставил в силе решение о передаче материалов на Дубровского в МВД и Генпрокуратуру РФ. Обе стороны подали апелляцию, рассмотрение должно было состояться 25 марта, но суды приостановили работу из-за коронавируса. Слушание неоднократно переносили.
Если «Южуралмост» в итоге выиграет суд, то вопрос об уголовном преследовании Дубровского по статьям, связанным сантимонопольным законодательством, окончательно утратит актуальность.
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