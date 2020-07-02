01 июля 2020
30 июня 2020

Суд определит будущее челябинского экс-губернатора Дубровского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернаторы УрФО в Кургане. Презентация техники курганских предприятий., дубровский борис
Процесс по Борису Дубровскому задержала пандемия коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Дело против экс-губернатора Дубровского

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы 2 июля вернется к рассмотрению иска АО «Южуралмост» к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), следует из картотеки дел. Третьим лицом в процессе участвует экс-глава Челябинской области Борис Дубровский, вынужденный уйти в отставку после решения ФАС о его картельном сговоре с представителями компании.

16 декабря 2019 года по иску «Южуралмоста» арбитражный суд Москвы признал незаконным постановление ФАС, но оставил в силе решение о передаче материалов на Дубровского в МВД и Генпрокуратуру РФ. Обе стороны подали апелляцию, рассмотрение должно было состояться 25 марта, но суды приостановили работу из-за коронавируса. Слушание неоднократно переносили.

Если «Южуралмост» в итоге выиграет суд, то вопрос об уголовном преследовании Дубровского по статьям, связанным сантимонопольным законодательством, окончательно утратит актуальность.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...