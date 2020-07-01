Полпред Цуканов назвал аутсайдера по явке на голосовании в УрФО. Рейтинг

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Голосование на УИК №1702 и №1703. Екатеринбург, цуканов николай
Полпред остался недоволен показателями Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Полпред президента России в УрФО Николай Цуканов крайне недоволен явкой на голосовании по поправкам в Конституцию в Свердловской области. Об этом сообщили источники URA.RU в региональном полпредстве.

«Результаты здесь пока откровенно слабые. Средний Урал тянет весь округ вниз. Правда, Екатеринбург голосует лучше скептических прогнозов и может, похоже, превзойти сам себя», — пересказывает детали закрытого совещания в полпредстве с участием главных федеральных инспекторов собеседник агентства. В ходе этого же совещания Николай Цуканов оценил высокую явку на Ямале, в Тюменской и Челябинской областях, утверждает инсайдер.

Начальник департамента по вопросам внутренней политики уральского полпредства Лариса Полякова не подтвердила факт совещания. Но в то же время она сообщила, что полпред 1 июля находится на рабочем месте.

Ранее URA.RU сообщало, что, по данным на 12:00, явка в Свердловской области составила 42,31%. При этом есть муниципалитеты, где явка заметно ниже: в Екатеринбурге она составляет 33,06%, в Арамили — 36,51%, в Среднеуральске — 36,94%. Не намного выше явка в Березовском — 37,45%, в Первоуральске на участки пришли 37,19% избирателей, в Реже -37,34%.

Явка на 12:00 в Челябинской области составила 62%. В Тюменской области — 64,02%, на Ямале — 73,87%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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