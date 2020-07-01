Территориальные избиркомы заподозрили в нарушении правил Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

По данным на 18:00 1 июля, в Екатеринбурге по поводу поправок в Конституцию проголосовали 42,31% избирателей (424,9 тысячи человек), за сегодняшний день явка составляет 14,41%, сообщил URA.RU источник в областном избиркоме. Объясняя низкие показатели по городу, представители администрации заподозрили территориальные избиркомы в нарушении правил: в списки избирателей к 1 июля дополнительно внесли 15 тысяч человек, голосующих по системе «Мобильный избиратель».

Как рассказал URA.RU участник совещания в горадминистарции, мэрия готовит соответствующую жалобу на имя главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. «Есть предположение, что ТИКи сделали это в нарушение правил. Хотя в этой части все, наоборот, законно: не могли же они отказывать людям, которые желают проголосовать не по прописке», — поделился источник агентства. Вице-мэр Екатерине Куземка, которой, по словам источника URA.RU, принадлежит эта идея, в разговоре с агентством отметила, что, по ее информации, жалоба Памфиловой направляться не будет.

В число районов-аутсайдеров по явке в Екатеринбурге входят Чкаловский (40,48%), Железнодорожный (41,17%) и Верх-Исетский (41,45%). Орджоникидзевский (42,55%) и Кировский (43,78) районы 1 июля заметно улучшили свои позиции в рейтинге. По предположению собеседников URA.RU в городских структурах власти, это может быть связано с тем, что депутаты гордумы по просьбе резиденции губернатора активизировали работу в округах в последние дни.

Явка в Екатеринбурге продолжает заметно отставать от значений в целом по стране (выше 60%). Кроме того, Екатеринбург низкими показателями влияет на показатели региона (49,15%). Для сравнения, в Челябинске, по данным на 18:00, на участки для голосования пришли 526,5 тысячи из зарегистрированных в мегаполисе 860,4 тысячи избирателей — это 61,19%.