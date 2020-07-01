Свердловская область преодолела психологический рубеж по явке

В голосовании приняли участие более половины избирателей Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Свердловской области явка на голосование за поправки к Конституции превысит 50%. Такой вывод можно сделать на основании данных по числу проголосовавших на 18:00.

За два часа до закрытия участков проголосовали 49,16% избирателей. При этом данные не учитывают голоса тех, кто проголосовал на дому. Таким образом, итоговая явка превысит важный психологический рубеж в 50%.

Самая высокая явка зарегистрирована в Волчанске (81,62%) и Пелыме (78,65%). В Екатеринбурге явка составила 42,32%. Ниже явка оказалась лишь в Реже — 41,89%.

Ранее высказывались опасения, что явка в Свердловской области будет слишком низкой и не достигнет показателей, сопоставимых с результатом последних выборов президента РФ. Тогда на участки пришли 62% избирателей, и 73% из них проголосовали за Владимира Путина.