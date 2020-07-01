Источник раскрыл, как курганцы проголосовали 1 июля

Большинство жителей Курганской области проголосовали за поправки в Конституцию. Об этом сообщил источник URA.RU.
«За изменения Конституции проголосовали 72,4% участников. Против — около 27%», — отметил собеседник агентства. Явка на голосовании по поправкам в Курганской области составила 60%, сообщил он.
Ранее URA.RU сообщало, что наименьшую активность проявили жители Кургана, Шадринска и Кетово. Для повышения активности избирателей в Шумихе, например, предлагали проголосовавших сертификаты на 500 рублей от предпринимателей. В еще одном районе бюджетников заставляли участвовать в голосовании, иначе грозили затянуть ремонт детсада.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «