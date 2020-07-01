30 июня 2020

Источник раскрыл, как курганцы проголосовали 1 июля

© Служба новостей «URA.RU»
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Общероссийское голосование. Челябинск, избирательный участок, голосование
За поправки проголосовали более 70% курганцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Большинство жителей Курганской области проголосовали за поправки в Конституцию. Об этом сообщил источник URA.RU.

«За изменения Конституции проголосовали 72,4% участников. Против — около 27%», — отметил собеседник агентства. Явка на голосовании по поправкам в Курганской области составила 60%, сообщил он.

Ранее URA.RU сообщало, что наименьшую активность проявили жители Кургана, Шадринска и Кетово. Для повышения активности избирателей в Шумихе, например, предлагали проголосовавших сертификаты на 500 рублей от предпринимателей. В еще одном районе бюджетников заставляли участвовать в голосовании, иначе грозили затянуть ремонт детсада.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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