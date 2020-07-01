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Публикация от Дина Немцова (@dinanemtsova_) 1 Июл 2020 в 9:23 PDT

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Ранее стало известно, что Дина Немцова более трех лет встречается с Димитрием Матевосовым. До поступления в университет молодые люди вместе учились в школе.

«Принимаю поздравления», — написала 18-летняя дочь политика в своем аккаунте. На фото, которое она приложила, видна рука Дины Немцовой с обручальным кольцом.

Дина Немцова, дочь политика Бориса Немцова, обручена со студентом ВМК МГУ Дмитрием Матевосовым. Об этом она сообщила в своем Instagram.

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