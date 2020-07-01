01 июля 2020

Дочь Бориса Немцова выходит замуж. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция РПР-ПАРНАС. 15 ноября 2014г. Москва, рпр парнас, немцов борис
Дочь государственного деятеля выложила фото обручального кольца Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Дина Немцова, дочь политика Бориса Немцова, обручена со студентом ВМК МГУ Дмитрием Матевосовым. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Принимаю поздравления», — написала 18-летняя дочь политика в своем аккаунте. На фото, которое она приложила, видна рука Дины Немцовой с обручальным кольцом.

Ранее стало известно, что Дина Немцова более трех лет встречается с Димитрием Матевосовым. До поступления в университет молодые люди вместе учились в школе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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