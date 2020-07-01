Дочь государственного деятеля выложила фото обручального кольца
Дина Немцова, дочь политика Бориса Немцова, обручена со студентом ВМК МГУ Дмитрием Матевосовым. Об этом она сообщила в своем Instagram.
«Принимаю поздравления», — написала 18-летняя дочь политика в своем аккаунте. На фото, которое она приложила, видна рука Дины Немцовой с обручальным кольцом.
Ранее стало известно, что Дина Немцова более трех лет встречается с Димитрием Матевосовым. До поступления в университет молодые люди вместе учились в школе.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.