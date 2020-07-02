В Тюменской области обработано более 30% протоколов голосования Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

70% тюменских избирателей одобряют предложенные изменения в Конституцию. Информацию об этом сообщили в центральной избирательной комиссии после обработки 30%. протоколов.

«70% тюменских избирателей поддержали внесение изменений в Конституцию. Данные приводятся на текущий момент, после обработки 30% протоколов голосования», — пояснили в ЦИК.

Источник URA.RU, близкий к тюменскому избиркому сообщил, что количество тюменцев, поддержавших изменения, немного выше.

«По моим данным, свои голоса в пользу изменений отдали от 74% до 76% процентов тюменцев. Но это промежуточные итоги, после обработки 30% протоколов. Цифра будет меняться. В какую сторону — станет ясно немного позже», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Ранее агентство писало о том, что по уровню явки на избирательные участки Тюменская область обогнала большинство субъектов РФ.