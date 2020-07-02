01 июля 2020
30 июня 2020

В Тюменской ЦИК обработали 30% протоколов. Результаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ. Тюмень, голосование, голосование за конституцию
В Тюменской области обработано более 30% протоколов голосования Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

70% тюменских избирателей одобряют предложенные изменения в Конституцию. Информацию об этом сообщили в центральной избирательной комиссии после обработки 30%. протоколов.

«70% тюменских избирателей поддержали внесение изменений в Конституцию. Данные приводятся на текущий момент, после обработки 30% протоколов голосования», — пояснили в ЦИК.

Источник URA.RU, близкий к тюменскому избиркому сообщил, что количество тюменцев, поддержавших изменения, немного выше.

«По моим данным, свои голоса в пользу изменений отдали от 74% до 76% процентов тюменцев. Но это промежуточные итоги, после обработки 30% протоколов. Цифра будет меняться. В какую сторону — станет ясно немного позже», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Ранее агентство писало о том, что по уровню явки на избирательные участки Тюменская область обогнала большинство субъектов РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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