Явка в Тюменской области превысила среднероссийский показатель

К 18:00 в Тюменской области 73,46% избирателей проголосовали за или против изменения Конституции РФ. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава регионального избиркома Игорь Халин. По последним данным ЦИК России, в среднем по стране явка пока составляет 62,89%.
«К 18:00 проголосовали почти 829 тысяч тюменцев. Это очень хороший результат», — оценил явку чиновник. По словам главы избиркома, в течение всей недели, что шел плебисцит, общественные наблюдатели не обнаружили нарушений во время волеизъявления жителей области.
После 20 часов на региональных участках начнется подсчет голосов. По словам Халина, результаты голосования в Тюменской области избирком будет готов обнародовать после 10:00 2 июля.
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