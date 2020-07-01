30 июня 2020
29 июня 2020

Явка в Тюменской области превысила среднероссийский показатель

© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ. Тюмень, голосование, голосование за конституцию
К 18:00 в Тюменской области проголосовали 73,46% избирателей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

К 18:00 в Тюменской области 73,46% избирателей проголосовали за или против изменения Конституции РФ. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава регионального избиркома Игорь Халин. По последним данным ЦИК России, в среднем по стране явка пока составляет 62,89%.

«К 18:00 проголосовали почти 829 тысяч тюменцев. Это очень хороший результат», — оценил явку чиновник. По словам главы избиркома, в течение всей недели, что шел плебисцит, общественные наблюдатели не обнаружили нарушений во время волеизъявления жителей области.

После 20 часов на региональных участках начнется подсчет голосов. По словам Халина, результаты голосования в Тюменской области избирком будет готов обнародовать после 10:00 2 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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