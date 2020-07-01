01 июля 2020

Обновленная Конституция потребует принятия 80-90 новых законов

© Служба новостей «URA.RU»
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Для реализации изменений в Конституции потребуется принятие десятков новых законов Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Для реализации новых положений Конституции нужно будет принять около 80-90 законов. Об этом журналистам рассказал сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, депутат Госдумы Павел Крашенинников.

«Здесь порядка 80-90 законов, которые будет нужно готовить… Есть новые законы, как, допустим, закон о Госсовете. Или закон о культуре, он действующий, еще до нынешней Конституции был принят. Он очень старый, конечно, новый надо принимать», — заявил парламентарий в эфире радиостанции «Вести FM» [цитата по РИА «Новости»].

По данным Центральной избирательной комиссии, результаты обработки 30% протоколов говорят о том, что около 74% россиян проголосовали за поправки, против — менее 25%. Предварительная итоговая явка составила порядка 65%. Предварительные итоги голосования будут озвучены 2 июля в полдень.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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