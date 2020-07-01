Обновленная Конституция потребует принятия 80-90 новых законов

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По данным Центральной избирательной комиссии, результаты обработки 30% протоколов говорят о том, что около 74% россиян проголосовали за поправки, против — менее 25%. Предварительная итоговая явка составила порядка 65%. Предварительные итоги голосования будут озвучены 2 июля в полдень.

«Здесь порядка 80-90 законов, которые будет нужно готовить… Есть новые законы, как, допустим, закон о Госсовете. Или закон о культуре, он действующий, еще до нынешней Конституции был принят. Он очень старый, конечно, новый надо принимать», — заявил парламентарий в эфире радиостанции «Вести FM» [цитата по РИА «Новости»].

Для реализации новых положений Конституции нужно будет принять около 80-90 законов. Об этом журналистам рассказал сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, депутат Госдумы Павел Крашенинников.

Для реализации изменений в Конституции потребуется принятие десятков новых законов Фото: Анна Майорова © URA.RU

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