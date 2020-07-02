Члены избиркома продолжают обрабатывать протоколы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Ямало-Ненецком автономном округе подавляющее большинство избирателей одобряют изменение Конституции РФ. Такие данные представил Центризбирком по итогам обработки больше 30% протоколов.

«За поправки проголосовали 90,4% избирателей, против — 9%», — говорится в предварительной сводке. Избирком ЯНАО отказывается комментировать результаты голосования до завершения подсчета всех голосов. Официальные итоги на Ямале будут объявлены утром 2 июля. Ранее источник URA.RU, знакомый с первыми результатами обработки бюллетеней, сообщал, что за изменение Конституции РФ проголосовали 87,4% ямальцев, против высказались 11,9%.

В 20:00 на Ямале закрылись избирательные участки, к этому моменту явка приблизилась к 80%. Согласно последним озвученным данным избиркома ЯНАО, к 18:00 свое мнение высказали более 290 тысяч жителей округа. При этом в отдаленных территориях, где голосовали жители вахтовых поселков и оленеводы-кочевники, явка оказалась неожиданной даже для избиркома — это было связано с тем, что предприятия заранее не подали списки на вновь прибывших на вахты работников.

Лидерами по явке стали Красноселькупский и Ямальский районы, где явка превысила 90%. Наименьшую активность показали жители Нового Уренгоя, где число проголосовавших не достигло 75%.