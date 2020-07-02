Челябинский облизбирком озвучил новые цифры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Избирательная комиссия Челябинской области к полуночи 2 июля обработала более 70% по голосованию за поправки в Конституцию РФ. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме.

«Обработаны 70,14% от данных участковых избирательных комиссий. За поправки высказались 70,25%, против — 28,84% избирателей», — сообщает облизбирком. Таким образом сохраняется тенденция, которая обозначилась при обнародовании первых итогов голосования, когда сообщалось, что за поправки высказались более 70% из числа принявших участие в голосовании.

Голосование по поправкам началось 25 июня и завершилось в 20 часов 1 июля. Из-за пандемии коронавируса голосование проходило при повышенных мера санитарной безопасности. В Челябинске и Магнитогорске в эти дни собирали подписи за присвоение городам звания «Город трудовой доблести».