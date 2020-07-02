01 июля 2020
30 июня 2020

Тенденция на голосовании в Челябинской области не меняется. Новые цифры

© Служба новостей «URA.RU»
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Избирательный участок по голосованию по поправкам в Конституции. Челябинск, избирательный участок, урна для голосования, общероссийское голосование, голосование по поправкам в конституцию
Челябинский облизбирком озвучил новые цифры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Избирательная комиссия Челябинской области к полуночи 2 июля обработала более 70% по голосованию за поправки в Конституцию РФ. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме.

«Обработаны 70,14% от данных участковых избирательных комиссий. За поправки высказались 70,25%, против — 28,84% избирателей», — сообщает облизбирком. Таким образом сохраняется тенденция, которая обозначилась при обнародовании первых итогов голосования, когда сообщалось, что за поправки высказались более 70% из числа принявших участие в голосовании.

Голосование по поправкам началось 25 июня и завершилось в 20 часов 1 июля. Из-за пандемии коронавируса голосование проходило при повышенных мера санитарной безопасности. В Челябинске и Магнитогорске в эти дни собирали подписи за присвоение городам звания «Город трудовой доблести».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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