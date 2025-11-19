Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Наука и техника

Раскрыты сроки завершения испытаний нового российского самолета

Испытания российского самолета Ил-114-300 завершатся в первом квартале 2026 года
19 ноября 2025 в 15:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114 (фото из архива)

Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114 (фото из архива)

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Сертификационные испытания российского регионального пассажирского самолета Ил-114-300 планируется завершить в первом квартале 2026 года. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на форсайт-сессии в рамках форума «Транспортная неделя».

«Мы идем к тому, чтобы эти мероприятия (сертификационные испытания Ил-114-300 — прим. URA.RU) завершились в первом квартале следующего года», — передает РИА Новости слова главы Росавиации. Ядров выразил уверенность в том, что Ил-114-300 станет первым типом воздушного судна, который получит необходимый сертификат.

Турбовинтовой самолет Ил-114-300 представляет собой усовершенствованную модификацию модели Ил-114. Его предназначение — замещение устаревших самолетов Ан-24, а также иностранных воздушных судов аналогичного класса, таких как ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада), на внутренних авиамаршрутах.

Продолжение после рекламы

В октябре в Минпромторге России сообщили, что на Алтае состоялся испытательный полет российского самолета Ил-114-300, который собран исключительно из комплектующих отечественного производства. Базой для испытаний служил аэропорт Горно-Алтайск. В ходе испытаний воздушное судно выполнило перелет из Горно-Алтайска на Байконур и вернулось обратно.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал