Раскрыты сроки завершения испытаний нового российского самолета

Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114 (фото из архива) Фото: Роман Наумов © URA.RU

Сертификационные испытания российского регионального пассажирского самолета Ил-114-300 планируется завершить в первом квартале 2026 года. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на форсайт-сессии в рамках форума «Транспортная неделя».

«Мы идем к тому, чтобы эти мероприятия (сертификационные испытания Ил-114-300 — прим. URA.RU) завершились в первом квартале следующего года», — передает РИА Новости слова главы Росавиации. Ядров выразил уверенность в том, что Ил-114-300 станет первым типом воздушного судна, который получит необходимый сертификат.

Турбовинтовой самолет Ил-114-300 представляет собой усовершенствованную модификацию модели Ил-114. Его предназначение — замещение устаревших самолетов Ан-24, а также иностранных воздушных судов аналогичного класса, таких как ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада), на внутренних авиамаршрутах.

Продолжение после рекламы