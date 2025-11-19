США отказались обсуждать с Россией ключевой вопрос

По словам Дарчиева, к США относятся категорично к этим вопросам Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Соединенные Штаты Америки отказываются обсуждать возобновление прямого авиасообщения с Россией и возвращение российской дипломатической собственности. Об этом 19 ноября 2025 года заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью.

По словам дипломата, американская сторона увязывает начало любых переговоров по этим вопросам с урегулированием ситуации на Украине — так, чтобы это устраивало США. «В Госдепартаменте категорически отказываются вести разговор о возвращении шести де-факто конфискованных объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих Российской Федерации на праве частной собственности», — цитирует посла «Коммерсантъ». По его словам, американские спецслужбы, взявшие их под охрану, незаконно не допускают туда посла РФ и дипломатов.