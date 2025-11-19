Логотип РИА URA.RU
В центре Москвы загорелся крупный отель Radisson Blu Олимпийский. Видео

19 ноября 2025 в 14:48
Пожарные тушат возгорание (фото из архива)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В центре Москвы на Самарской улице произошел пожар в отеле Radisson Blu Олимпийский. Об этом сообщили в МЧС столицы. До прибытия пожарных около 400 человек сами покинули здание.

«На Самарской улице произошло загорание <...>. До прибытия пожарно-спасательных подразделений помещения самостоятельно покинули около 400 человек», — написали в telegram-канале ведомства.

На месте работают 39 сотрудников и 10 единиц техники. Дальнейшая информация о причинах возгорания и масштабах ущерба уточняется.

Ранее в южной части Москвы загорелся электросамокат. Как передает «Царьград», причиной возгорания стала неисправность аккумулятора. В связи с инцидентом обсуждается введение запрета для курьеров на использование электросамокатов на тротуарах.

