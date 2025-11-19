Трамп объявил войну целому телеканалу из-за одного вопроса

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости отозвать лицензию на вещание у телеканала ABC. Поводом стал вопрос корреспондента о публикации материалов уголовного дела Джеффри Эпштейна. Об этом сообщают российские СМИ.

«Вам следует вернуться и поучиться быть репортером <...> Люди раскусили вашу аферу. И вот что я вам скажу: я считаю, что у ABC нужно отозвать лицензию», — приводит слова Трампа «Коммерсант». Президент США также заявил, что с Эпштейном его ничего не связывает.