Трамп объявил войну целому телеканалу из-за одного вопроса

Трамп: у ABC нужно отозвать лицензию
19 ноября 2025 в 14:55
Президент США требует отозвать лицензию телеканала из-за вопроса корреспондента

Фото: Official White House / Andrea Hanks

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости отозвать лицензию на вещание у телеканала ABC. Поводом стал вопрос корреспондента о публикации материалов уголовного дела Джеффри Эпштейна. Об этом сообщают российские СМИ. 

«Вам следует вернуться и поучиться быть репортером <...> Люди раскусили вашу аферу. И вот что я вам скажу: я считаю, что у ABC нужно отозвать лицензию», — приводит слова Трампа «Коммерсант». Президент США также заявил, что с Эпштейном его ничего не связывает. 

Ранее телеканалу ABC республиканский конгрессмен Томас Масси привел десятки имен, которые могут быть причастны к скандалу с финансистом Джеффри Эпштейном. Имена были упомянуты в неопубликованных файлах финансиста.

