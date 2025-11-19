Логотип РИА URA.RU
Россия объявила о симметричных мерах в отношении Польши

19 ноября 2025 в 15:01
Ранее Польша объявила о враждебной мере против России

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россия сокращает дипломатическое и консульское присутствие в Польше. Это решение стало ответом на закрытие генерального консульства РФ в Гданьске, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Россия в ответ на закрытие генконсульства в Гданьске сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в РФ», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на слова дипломата.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский принял решение аннулировать разрешение на деятельность последнего российского консульства в Польше, которое расположено в Гданьске. Этот шаг связан со взрывом на железнодорожной линии. По словам польского премьера Дональда Туска, к взрыву причастна Украина.

