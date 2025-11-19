Россия объявила о симметричных мерах в отношении Польши
Ранее Польша объявила о враждебной мере против России
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Россия сокращает дипломатическое и консульское присутствие в Польше. Это решение стало ответом на закрытие генерального консульства РФ в Гданьске, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Россия в ответ на закрытие генконсульства в Гданьске сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в РФ», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на слова дипломата.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский принял решение аннулировать разрешение на деятельность последнего российского консульства в Польше, которое расположено в Гданьске. Этот шаг связан со взрывом на железнодорожной линии. По словам польского премьера Дональда Туска, к взрыву причастна Украина.
