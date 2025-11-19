ВСУ атаковали подстанцию в Курской области
19 ноября 2025 в 15:05
ВСУ в очередной раз атаковали в Курскую область. Украинские беспилотники прилетели в подстанцию города Рыльска. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн. Глава региона заявил, что наблюдается частичное нарушение электроснабжения. Также не работает одна из котельных подстанции.
