В ХМАО изменили подход к борьбе с COVID в крупных городах

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Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО уже больше девяти тысяч больных коронавирусом. Сургут и Когалым относятся к муниципалитетам с большим количеством зараженных пациентов.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что появление филиалов оперативных штабов вызвано отсутствием ряда полномочий у муниципалитетов. «У местных чиновников, по факту, нет влияния на работу больниц или того же Роспотребнадзора. Решение ряда вопросов не входит в сфере их компетенции. Поэтому и появились новые структуры, кто сможет, например, координировать действий медиков и санитарных врачей», — считает инсайдер.

Согласно документу, в Сургуте оперштаб возглавит заместитель директора департамента здравоохранения ХМАО Владислав Нигматулин, а в Когалыме начальник управления развития системы здравоохранения департамента Руслан Ерышев.Новые структуры должны будут заняться координацией действий по организации медицинской помощи населения и противоэпидемических мероприятий, взаимодействием с органами власти, медицинскими учреждениями и Роспотребнадзором.

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о создании филиалов оперативных штабов по борьбе с коронавирусом в Сургуте и Когалыме. Информация об этом содержится на официальном сайте органов государственной власти ХМАО.

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