01 июля 2020
30 июня 2020

В ХМАО изменили подход к борьбе с COVID в крупных городах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт
Возглавят новые структуры окружные чиновники Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о создании филиалов оперативных штабов по борьбе с коронавирусом в Сургуте и Когалыме. Информация об этом содержится на официальном сайте органов государственной власти ХМАО.

Согласно документу, в Сургуте оперштаб возглавит заместитель директора департамента здравоохранения ХМАО Владислав Нигматулин, а в Когалыме начальник управления развития системы здравоохранения департамента Руслан Ерышев.Новые структуры должны будут заняться координацией действий по организации медицинской помощи населения и противоэпидемических мероприятий, взаимодействием с органами власти, медицинскими учреждениями и Роспотребнадзором.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что появление филиалов оперативных штабов вызвано отсутствием ряда полномочий у муниципалитетов. «У местных чиновников, по факту, нет влияния на работу больниц или того же Роспотребнадзора. Решение ряда вопросов не входит в сфере их компетенции. Поэтому и появились новые структуры, кто сможет, например, координировать действий медиков и санитарных врачей», — считает инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО уже больше девяти тысяч больных коронавирусом. Сургут и Когалым относятся к муниципалитетам с большим количеством зараженных пациентов.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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