01 июля 2020

В ковидном госпитале умерла депутат Екатеринбургской думы

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча с депутатами Госдумы РФ в администрации города Екатеринбург, дерягина елена
Елена Дерягина скончалась в ночь с 1 на 2 июля Фото: Марина Молдавская © URA.RU
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Депутат Екатеринбургской думы Елена Дерягина умерла в ЦГКБ №6 в ночь с 1 на 2 июля. Как сообщил URA.RU председатель гордумы Игорь Володин, Дерягина три дня находилась в общей палате ковидного госпиталя под наблюдением врачей.

Женщина чувствовала себя хорошо, применение аппарата ИВЛ не требовалась. «К сожалению, у Елены Дерягиной были проблемы с сердцем. Произошло обострение — оторвался тромб», — рассказал Игорь Володин. По его словам, дата прощания с коллегой пока не определена, но уже сегодня в гордуме выставят траурную табличку.

Елене Дерягиной было 64 года, она была депутатом городской думы четырех созывов. Женщина возглавляла муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества Ленинского района».

В думе Дерягина занималась вопросами развития образования. В последние годы активно работала над совершенствованием системы школьного питания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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