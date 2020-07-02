В ковидном госпитале умерла депутат Екатеринбургской думы

Депутат Екатеринбургской думы Елена Дерягина умерла в ЦГКБ №6 в ночь с 1 на 2 июля. Как сообщил URA.RU председатель гордумы Игорь Володин, Дерягина три дня находилась в общей палате ковидного госпиталя под наблюдением врачей.
Женщина чувствовала себя хорошо, применение аппарата ИВЛ не требовалась. «К сожалению, у Елены Дерягиной были проблемы с сердцем. Произошло обострение — оторвался тромб», — рассказал Игорь Володин. По его словам, дата прощания с коллегой пока не определена, но уже сегодня в гордуме выставят траурную табличку.
Елене Дерягиной было 64 года, она была депутатом городской думы четырех созывов. Женщина возглавляла муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества Ленинского района».
В думе Дерягина занималась вопросами развития образования. В последние годы активно работала над совершенствованием системы школьного питания.
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