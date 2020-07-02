В Перми провели рекордное количество тестов на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 2 июля — 204-й день с момента выявления коронавируса и 114-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России количество инфицированных достигло 654 405 (+6 556 за сутки). Общее число инфицированных в Пермском крае составило 3743 (+52) человека.

Большинство инфицированных COVID-19 в Пермском крае за минувшие сутки — старше 65 лет . Среди заразившихся за сутки — 20 мужчин и 31 женщина. По информации министерства здравоохранения Пермского края, 38 человек проходят лечение в больницах, 13 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 1 случай зафиксирован посмертно. Коэффициент распространения инфекции в регионе — 0,8%. Это один из важных показателей, который позволяет поэтапно снимать ограничения.

В Перми на картин закрыли отделение реанимации Пермской краевой клинической больницы. У одного из пациентов медучреждения был выявлен COVID-19 , сообщает краевой минздрав. Лица, контактировавшие с ним определены, у них взяты мазки для исследования на коронавирус. На обсервации под наблюдением медработников сейчас находятся 10 контактных пациентов. Остальных пациентов отделения больницы направят в другие медучреждения Перми.

В Пермском крае прекратили госпитализацию пациентов с поражением легких менее 25%. Приказ подготовлен региональным минздравом, информацию журналистам также подтвердили в «скорой». Инфицированного проверяют на компьютерном томографе. Если процент поражения его легких «терпимый» — менее 25% — везут домой, при том, что раньше таких пациентов направляли на госпитализацию. Возможно, это связано с тем, что в больницах не хватает свободных коек, предположил фельдшер «скорой».

В лабораториях Пермского края провели рекордное число тестов на коронавирус. По данным краевого минздрава, за прошедшие сутки было проведено 5060 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего, с момента пандемии, в регионе проведено 226 990 исследований на вирус. Тестирование проводят лаборатории краевого центра борьбе со СПИД, краевой инфекционной больницы, краевой станции переливания крови и краевой клинической больницы, региональном Роспотребнадзоре, ГУ ФСИН по Пермскому краю, ФМБА МСЧ №140 и частных клиниках.

Выпускников пермских школ во время сдачи ЕГЭ ждет «тройной контроль». Об этом в ходе заседания Совета глав муниципалитетов, где обсуждался вопрос организации экзаменов , сказал врио главы Пермского края Дмитрий Махонин. Он акцентировал внимание на том, что в ходе экзаменов должны выполняться все необходимые санитарно-эпидемиологические требования. «В сегодняшней ситуации должен быть тройной контроль. Мы понимаем, в какой стрессовый период дети входят во время экзаменов, а из-за коронавируса подготовка к ЕГЭ стала еще более волнительной. Нужно их поддержать и обеспечить нормальную сдачу госэкзаменов», — сказал Махонин. В этом году в крае организованы 78 пунктов сдачи госэкзаменов. Первые ЕГЭ пройдут в эту пятницу.