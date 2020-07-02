Пермяков решили отправлять домой при поражении легких менее 25%

Пермские врачи лечат легкую ковидную пневмонию на дому, пишут СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Пермском крае прекратили госпитализацию пациентов с поражением легких менее 25%. Это следует из соответствующего приказа регионального Минздрава. Информацию журналистам также подтвердил медбрат местной «скорой».

«Согласно документу, тяжести заболевания „КТ-1“, показанию „вовлечение паренхимы легкого“ до 25% и температуре до 38 градусов соответствует решение „Динамическое наблюдение на дому с применением телемедицинских технологий (обязательный мониторинг)“», — пишет «Новая газета» со ссылкой на ведомственный приказ.

В скорой помощи изданию подтвердили, что указанную категорию пациентов не госпитализируют уже больше недели. По словам медбрата Артема Борискина, на практике происходит так: пациента везут из дома на КТ и диагностируют ковидную пневмонию. Если процент поражения легких «терпимый» — менее 25% — человека везут домой. «Раньше, конечно, пневмония с любым процентом — это госпитализация. Видимо, проблемы со свободными койками в больницах, даже для тяжелых пациентов места не просто найти», — добавил собеседник издания.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяки жалуются на отказ в госпитализации даже с подтвержденной пневмонией и утверждают, что их заставляют писать отказ от стационарного лечения. Такие комментарии пользователи оставляют на странице министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой в Instagram.