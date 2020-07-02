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«Елена Дерягина считала „Дом детского творчества“ своим даже не вторым, а первым домом, и отдала всю жизнь служению Ленинскому району и своему учреждению. Когда мы встретились на прошлой неделе, она рассказала, что коронавирусный карантин намерена использовать для подготовки новых проектов в „Доме творчества“. Например, в сентябре планировала открыть школу юнкоров», — поделилась Татьяна Мерзлякова.

В воскресенье, 28 июня ей сообщили, что Дерягину госпитализировали в ЦГКБ №6. Как писало URA.RU, депутат скончалась в ночь с 1 на 2 июля в общей палате ковидного госпиталя. Причиной смерти женщины стал оторвавшийся тромб.

«Я приезжала к ней на избирательный участок [в „Доме детского творчества Ленинского района“]. Образцовый участок. Там все было организовано идеально, даже придраться не к чему. Елена Дерягина сама вышла меня встретить, провела по всем помещениям. Это было в четверг, 25 июня, в первый день предварительного голосования по поправкам в Конституцию. Конечно, я была в полной защитной экипировке и потом сдала анализ, который показал отсутствие коронавируса», — прокомментировала Татьяна Мерзлякова.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что посещала Дерягину накануне госпитализации.

Кроме того, она была очень общительным человеком и, как сообщают источники URA.RU, могла встречаться со многими городскими, районными и даже областными чиновниками. В возглавляемом Еленой Дерягиной «Доме детского творчества Ленинского района» был оборудован избирательный участок, где она находилась в дни предварительного голосования. Источник в гордуме сообщил URA.RU, что диагноз COVID-19 у Дерягиной на момент смерти не был официально подтвержден. В думе не исключают, что по итогам вскрытия депутатам и сотрудникам аппарата придется пройти освидетельствование на коронавирус.

В круг контактов умершей в ковидном госпитале депутата Екатеринбургской гордумы Елены Дерягиной входят многие свердловские политики. На минувшей неделе она, как минимум, принимала участие в заседании представительного органа.

Елена Дерягина незадолго до смерти участвовала в заседании думы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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