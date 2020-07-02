Родина Ельцина показала рекорд на голосовании по Конституции

Лучший результат по явке на голосовании по поправкам в Конституцию среди крупных муниципалитетов (более 30 тыс избирателей) Восточного управленческого округа Свердловской области продемонстрировал Талицкий район. Явка здесь составила 70,16%, результат «да» в ответе на заданный в бюллетене вопрос «Поддерживаете ли Вы изменения в Конституцию РФ?» выбрали 73,73% избирателей, ответ «нет» набрал 25,21% голосов.
Особенностью нынешней кампании стал повышенный интерес к голосованию на придомовой территории. «На этом голосовании нашей главной задачей было обеспечить жителям района возможность комфортно и безопасно высказать своё мнение о поправках в Конституцию РФ. На 100% участков рекомендации Роспотребнадзора были выполнены в полном объёме. То же касается дворовых участков и выездов членов комиссий на дом. Много пенсионеров, переживаем за них. Считаю, что с задачей справились. Да и люди у нас особенные: всегда говорят правду, готовы бороться за свободу и справедливость. Не хотят, чтобы за таличан голосовали москвичи. Получается, скорее, наоборот», — рассказал URA.RU глава Талицкого городского округа Александр Толкачёв.
Добавим, что Талица традиционно демонстрирует высокий результат. Явка на выборах президента в 2018 году здесь превысила 60%, а результат за Владимира Путина составил 79,88% и оказался одним из наиболее высоких во всей Свердловской области.