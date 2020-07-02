Челябинский экс-чиновник попал под прицел силовиков

Полиция расследует уголовное дело в отношении Валерия Приходкина Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывший вице-мэр Копейска Валерий Приходкин стал фигурантом уголовного дела по ч.1, ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Пять лет назад Приходкин избежал уголовного дела за использование фальшивого диплома о высшем образовании.

«Преступление было выявлено сотрудникам управления экономической безопасности и борьбе с коррупцией. Дело возбуждено по ч.1, ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — сообщили в пресс-службе. Речь идет об актах, подписанных Приходкиным осенью 2017 года. На тот момент он занимал в мэрии Копейска пост и. о. руководителя «Городской службы заказчика».

По версии следствия Приходкин подписал акты о приемке работ с подрядной организацией, которая по заказу мэрии занималась ремонтом дворов. Он не проверил, как были выполнены работы, хотя подрядчик исполнил заказ некачественно. Бюджету был нанесен ущерб в несколько миллионов рублей.

На пост и. о. руководителя муниципальной службы Приходкина перевели после того, как в 2015 году прокуратура потребовала его уволить с поста вице-мэра Копейска. Выяснилось, что при поступлении на службу он представил диплом о высшем образовании, выданный Уральской академией гуманитарных наук. Сам вуз арендовал несколько комнат в одном из офисных зданий. В этих комнатах располагались ректорат, деканаты и даже военная кафедра. У академии не имелось лицензии.

Диплом признали недействительным, а в отношении Приходкина было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Уголовного преследования ему удалось избежать. С муниципального учреждения его уволили после смены власти в Копейске.