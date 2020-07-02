Из-за лесных пожаров в ЯНАО ввели спецрежим

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Первые крупные пожары в ЯНАО вспыхнули в конце мая. Тогда из-за аномальной жары и прошедших гроз масштабное возгорание случилось в Красноселькупском районе, пламенем были охвачены более 220 гектаров леса. Затем пожары периодически разгорались по всей территории Ямала, их удавалось тушить. Последние крупные очаги появились в конце июня, их удалось локализовать. Ситуацию контролирует оперштаб под руководством замгубернатора ЯНАО Аркадия Бессонова.

По последним данным федеральной Авиалесоохраны, сейчас в ЯНАО нет действующих очагов. МЧС ежедневно проводит мониторинг лесных пожаров с помощью авиационного и наземного патрулирования.

Введение особого противопожарного режима означает, что экстренные службы должны быть приведены в состояние полной готовности. Людям запрещено появляться в лесах, нельзя проводить сельскохозяйственные работы, в особо опасных территориях запрещается проезд транспорта. В отдельных случаях МЧС может установить круглосуточный патруль за местностью.

«Решение принято в связи с тем, что в начале июля прогнозируется повышение температуры», — пояснили в пресс-службе ведомства. Власти опасаются, что на Ямале с новой силой вспыхнут крупные пожары, которые начались в мае. В ближайшие дни в ЯНАО потеплеет до 25 градусов, что означает введение 2-3 класса пожарной опасности. Исключением станет Красноселькупский район, где, по данным синоптиков, будет жара до 30 градусов — это 3-4 класс опасности.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа введен особый противопожарный режим. Такое решение принял оперативный штаб, следящий за чрезвычайными ситуациями в регионе, сообщили в ямальском управлении МЧС.

В ближайшие дни на Ямале ожидают новых крупных возгораний Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

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