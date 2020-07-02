Некоторые родители могли остаться без выплат дважды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге некоторые родители пожаловались, что не получили выплаты в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. Вместо них деньги получил второй родитель, который не принимает участие в жизни ребенка, рассказала URA.RU адвокат Людмила Кнеллер.

По закону, для предоставления выплаты нужны лишь данные из свидетельства о рождении ребенка, СНИЛС и паспортные данные родителя. «Поскольку дополнительных сведений ПФР изначально не запрашивает, то любой родитель, например, алиментщик, может получить выплату автоматически, потому что он значится родителем в свидетельстве о рождении ребенка», — пояснила адвокат. Кнеллер отметила, что при подаче заявления на выплату второму родителю сообщают, что выплата на ребенка уже осуществлена. Она отметила, что к ней с такой проблемой обратились много родителей, пострадавшими стали и матери, и отцы.

Повторная выплата, которую большинство получили 1 июля, продлевалась автоматически и приходила на тот же счет, что и в первый раз. Поэтому, предполагает адвокат, родитель, содержащий ребенка, вновь мог их не получить. URA.RU направило запрос в отделение Пенсионного фонда России по Свердловской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации материала ответ не поступил.

По словам адвоката, пока что судебной практики по таким делам нет. Однако она считает, что получить деньги можно только через суд. «Иск должен быть не к ПФР, потому что они все сделали по закону, а к другому родителю. Можно ссылаться на злоупотребление правом, поскольку выплата целевая и в постановлении указано, что она идет на содержание ребенка. Но суд будет разбирать каждый конкретный случай индивидуально», — добавила эксперт.

Июньскую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет анонсировал президент России Владимир Путин в своем обращении в начале мая. Это было сделано для поддержки россиян в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса. 23 июня президент сообщил, что в июле будет произведена еще одна выплата.