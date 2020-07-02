Топ-менеджеру тюменского ВТБ нашли замену

Управляющим ВТБ в Тюменской области назначен Евгений Федосов, ранее работавший в банке заместителем руководителя. Об этом URA.RU сообщили в уральской пресс-службе финучреждения. На новом посту Федосов заменил Гарифа Ромашкина, перешедшего в головной офис ВТБ в Москве.
«Мы нацелены на то, чтобы и далее наращивать основные финансовые показатели и долю банка в регионе. В фокусе внимания для нас — персональный сервис, поддержка клиентов и расширение сотрудничества с тюменским бизнесом», — приводит слова нового руководителя пресс-служба. Федосов был назначен врио управляющего 18 июня, сразу после отставки Ромашкина.
Евгений Федосов банковскую карьеру начал в 2003 году экономистом отдела анализа кредитоспособности и инвестиций кредитно-инвестиционного департамента Запсибкомбанка. С 2012 года работает в группе ВТБ в должности директора по клиентской работе. С 1 января 2019 года назначен заместителем управляющего по корпоративному бизнесу объединенного банка.
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