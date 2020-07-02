01 июля 2020
30 июня 2020

Топ-менеджеру тюменского ВТБ нашли замену

© Служба новостей «URA.RU»
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«Опора России собирает друзей». Тюмень, ромашкин гариф
Место Гарифа Ромашкина по главе тюменского ВТБ пустовало две недели Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Управляющим ВТБ в Тюменской области назначен Евгений Федосов, ранее работавший в банке заместителем руководителя. Об этом URA.RU сообщили в уральской пресс-службе финучреждения. На новом посту Федосов заменил Гарифа Ромашкина, перешедшего в головной офис ВТБ в Москве.

«Мы нацелены на то, чтобы и далее наращивать основные финансовые показатели и долю банка в регионе. В фокусе внимания для нас — персональный сервис, поддержка клиентов и расширение сотрудничества с тюменским бизнесом», — приводит слова нового руководителя пресс-служба. Федосов был назначен врио управляющего 18 июня, сразу после отставки Ромашкина.

Евгений Федосов банковскую карьеру начал в 2003 году экономистом отдела анализа кредитоспособности и инвестиций кредитно-инвестиционного департамента Запсибкомбанка. С 2012 года работает в группе ВТБ в должности директора по клиентской работе. С 1 января 2019 года назначен заместителем управляющего по корпоративному бизнесу объединенного банка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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