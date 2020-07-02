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URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).

В разговоре с корреспондентом URA.RU медик из красной зоны уточнил, что сейчас случаи заражения COVID-19 считаются не по мазкам (их показывают меньше), а по зафиксированным фактам пневмоний. «Это и есть реальное число», — уточнил собеседник.

«Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 695. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 123 человека. Зарегистрировано шесть случаев смерти больных COVID-19», — уточнили в свердловском оперштабе.

Большая часть выявленных случаев заражения была зарегистрирована в Екатеринбурге — 92 пациента с COVID-19. Всего в регионе на 2 июля зарегистрировано 13272 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Состояние 148 пациентов оценивается как тяжелое, 116 из них находятся в реанимации, в том числе 56 — на аппаратах ИВЛ.

224 новых случая заболевания COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за минувшие сутки. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом. При этом в регионе второй день регистрируется «рекорд» по числу умерших пациентов — шесть смертей.

За последние два дня с диагнозом COVID-19 умерло 12 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

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