Всего в регионе зафиксировано 13 тысяч заболевших Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 256 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в регионе выявлено 13 048 заболевших. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией. При этом в регионе сегодня — «рекорд» по числу умерших пациентов с коронавирусом — шесть смертей.

«Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+144), Алапаевского, Арамильского, Артемовского, Асбестовского городских округов, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуральска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Ирбита и Ирбитского района, Камышлова, Кировграда, Невьянска, Нижнесергинского района, Новолялинского, Полевского городских округов, Слободо-Туринского района, Шалинского городского округа», — рассказали в свердловском оперативном штабе.

Динамика новых случаев COVID в Свердловской области Инфографика: с сайта коронавирус-монитор

За сутки в регионе зафиксировано шесть смертей от коронавируса — это максимальное значение за все время эпидемии Цифры, близкие к этому, фиксировались ранее трижды: 16 и 19 июня было зарегистрировано по четверо пациентов, умерших от COVID-19, 27 июня — пятеро. Всего в Свердловской области от коронавирусной инфекции умер 101 пациент.

При этом в регионе по-прежнему высокие цифры по заболеваемости: если накануне введение второго этапа снятия ограничений в регионе фиксировалось около 200 новых случаев в день и даже ниже, то в последние дни наблюдается их серьезный рост (накануне был всплеск до 276 случаев). Коэффициент распространения инфекции (Rt) сегодня — 1,2 (что выше допустимых 1,0, требуемых для первого этапа снятия ограничений и 0,8 — для второго, который введен в регионе).

В региональном оперативном штабе это объясняют тем, что в показатели за вчера и сегодня вошли данные предыдущих дней. «Продолжается уточнение статистики по работе лабораторий при медучреждениях Екатеринбурга, часть исследований которых, проведенных ранее, вошла в сегодняшнюю статистику», — пояснили в оперштабе.

Состояние 146 пациентов с COVID, находящихся в больницах и изоляторах, оценивается как тяжелое, 114 находятся в реанимации, в том числе 54 на искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом. У 609 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки из больниц выписаны 155 пациентов, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 7614 человек.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).