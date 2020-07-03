За соблюдением ограничений по-прежнему следит полиция и надзорные органы Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Карантин в Челябинской области продлен до 12 июля, но власти делают все больше исключений из его правил. На фоне длящегося уже вторую неделю снижения числа зараженных губернатор Алексей Текслер снял часть запретов, особенно болезненных для южноуральцев. Прежде всего, речь идет о детском отдыхе, возвращении к нормальной работе детских садов, фитнес-центров, баз отдыха и заведений общепита. URA.RU подготовило список разрешений и запретов на выходные и последующие за ними дни.

ОТКРЫТЫ:

базы отдыха и санатории;

детские сады (родителям нужно представить справку о неконтактности ребенка с больными COVID);

летние кафе и открытые веранды ресторанов и прочих заведений общественного питания (также можно работать на вынос и доставку на дом);

фитнес-центры;

экспозиции в зоопарках на открытом воздухе;

офисы налоговой инспекции (по предварительной записи);

продовольственные магазины и рынки, аптеки, почта, зоомагазины;

пункты ГИБДД для выдачи и обмена водительских прав (по записи через МФЦ или сайт госуслуг, приходить за документами в медицинских масках и перчатках);

автосервисы и магазины запчастей, стоматологические клиники, химчистки, банки, кабинеты нотариусов, МФЦ, салоны красоты;

садовые центры и магазины;

непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зала до 400 квадратных метров;

скверы, парки культуры и отдыха (аттракционы не работают).

ЗАКРЫТЫ:

торгово-развлекательные центры, фудкорты, кинотеатры;

бассейны, бани;

кальянные и ночные клубы.

РАЗРЕШЕНО:

не проходить двухнедельный карантин приезжим из других регионов России, в частности из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга;

гулять и ходить на улице без медицинской маски (с соблюдением социально дистанции в 1,5 метра);

заниматься спортом на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм;

тренироваться на воздухе воспитанникам детских и юношеских спортивных школ;

ездить на дачи и садовые участки на личных машинах, такси и общественном транспорте (в последних двух случаях нужна маска);

заключать брак в ЗАГСе без присутствия родственников и гостей;

выезжать на природу на пикники и шашлыки (членам одной семьи).

ЗАПРЕЩЕНО:

появляться без медицинских масок в общественных местах, на предприятиях, в лифтах;

покидать места пребывания и проживания, если есть постановление Роспотребнадзора об обязательном карантине;

устраивать массовые мероприятия, включая свадьбы;

нарушать социальную дистанцию на улице и на работе, если речь не идет о членах одной семьи.

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