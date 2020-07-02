Челябинский губернатор запретил VIP кататься по уникальному озеру

На озере Тургояк запретили суда с бензиновыми двигателями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 июля подписал распоряжение о полном запрете использования судов с бензиновыми двигателями на озере Тургояк. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Текслера. Исключение будет сделано только для надзорных ведомств и спасателей, но и им предложено переходить на электрические двигатели.

«С целью сохранения уникального южноуральского озера, которое испытывает серьезную антропогенную нагрузку, Алексей Текслер поставил задачу министерству экологии запретить на Тургояке использование катеров с двигателями внутреннего сгорания. Сегодня соответствующее решение вступило в силу, — говорится в сообщении. — На двигателях внутреннего сгорания остаются пока только катера спасателей и надзорных ведомств, но их рекомендовано перевести на электрические двигатели».

«Такой запрет был и раньше, но разрешалось использовать такие суда при проведении культурно-массовых и туристических мероприятий, — рассказал URA.RU источник в Миассе. — В итоге чиновники и депутаты, у кого есть дачи на Тургояке, стали получать разрешения на такие мероприятия и катать гостей. Скопилось около сотни катеров, катамаранов и яхт с бензиновыми двигателями. Теперь этот отдых перекрыт».

Тургояк одно из красивейших озер Урала. В Миасс, где находится озеро, приезжают со всех регионов. За чистоту воды Тургояк называют «младшим братом Байкала».