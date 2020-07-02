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Ранее URA.RU писало, что Екатеринбургская епархия лишила основателя монастыря , главу секты царебожников Сергия права проповедовать за то, что он предал анафеме всех , кто верит в эпидемию. Сергий призвал прихожан нарушать режим самоизоляции и выходить на улицу. Еще Сергий заявил, что через вакцину от коронавируса людям будут вживлять смертельные чипы . После того, как РПЦ объявила о церковном суде над схиигуменом, он захватил Среднеуральский женский монастырь, а патриарха Московского и Всея Руси Кирилла призвал добровольно уйти в отставку . Вскоре было совершено нападение на Ксению Собчак и ее оператора Сергея Ерженкова. Они снимали фильм о том, что дети, воспитывающиеся в обители, подвергаются насилию . Ерженкову сломали руку, отняли камеру и стерли отснятый материал.

Эдуард Ходос в 1991 году возглавил иудейскую общину Харькова, а середине 1990-х крестился в православие и выступил с разоблачениями о мировом сионистском заговоре. Свою фамилию он расшифровывает теперь так: Христианский Освободительный Добровольно Объединённый Союз, при этом имеет много сподвижников. В последние дни блогер Ходос активно распространяет в интернете видеообращения в поддержку Сергия. Ходос уже направил прошение в Екатеринбургскую митрополию с просьбой прислать официальное приглашение на судебное заседание. Правда граница Украины и России закрыта из-за коронавиурса, и неизвестно как он собрался ехать в Екатеринбург, если бы даже такое приглашение получил.

«Схиигумен Сергий направил заявление на имя митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла: „Примите к сведению, без свидетеля и эксперта Эдуарда Давидовича Ходоса и других свидетелей, судебное заседание будет самосудом“. Схиигумен говорит, что Эдурад Ходос — это пример для русских людей, как выступают те, кто принял православие и не боятся исповедовать Христа, обличать зло», — заявил Всеволод Могучев.

Опальный схиигумен Сергий поставил ультиматум церковному суд, который должен состояться 3 июля в Екатеринбургской митрополии. Сергий заявил, что придет на суд лишь при условии, что там будет присутствовать эксперт из Харькова. Об этом сообщил Всеволод Могучев, являющийся представителем Сергия на своей странице в YouTube.

Сергий пойдет в суд лишь вместе с экспертом с Украины Фото: канал Всеволода Могучего на YouTube

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