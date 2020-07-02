01 июля 2020

Жителям Кургана показали, как будет выглядеть главный парк города. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Капитальный ремонт в ЦПКиО Кургана начался в 2019 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцам показали два варианта благоустройства центральной аллеи ЦПКиО и предложили выбрать один из них. Пост с голосованием 2 июля в соцсетях разместила пресс-служба администрации Кургана.

Варианты эскизных решений по обновлению центральной клумбы разработали сотрудники Городского Дома народного творчества совместно со специалистами в сфере ландшафтного дизайна. «Какой вариант, на ваш взгляд, лучше? Выбирайте и делитесь мнением в комментариях!» — написали представители администрации.

На данном этапе реконструкции ЦПКиО идет обновление территории городка аттракционов и центральной зоны парка. «Предполагается, что помимо озеленения там будут оборудованы дополнительные места для отдыха, появятся скамейки и декоративные элементы» — добавили в пресс-службе. На момент написания новости, большинство участников голосования выбрали второй вариант благоустройства.

Капитальный ремонт ЦПКиО, впервые за 50 лет его существования, начался в 2019 году. На работы выделили почти 20 млн рублей. В мае губернатор Курганской области Вадим Шумков показал эскиз пляжа «Бабьи пески», который находится возле парка.

Курганцам показали два варианта благоустройства центральной аллеи парка
Фото: пресс-служба администрации Кургана

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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