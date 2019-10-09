Власти Кургана рассказали, зачем на главный парк выделили еще миллионы рублей

Курганский ЦПКиО ремонтируют впервые за полувековую историю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На дополнительные 6,5 млн рублей, выделенные на благоустройство Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) в Кургане, планируется отремонтировать центральный вход в парк и перила на мостах через старицу Битевка. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе администрации Кургана.

«Дополнительные средства из бюджета Курганской области будут направлены на ремонт пешеходного моста с улицы Гоголя и пешеходного моста с выходом на пляж „Бабьи пески“», — заявили в мэрии. На эти деньги также отремонтируют ступени и установят поручни на центральном входе в парк, оградят тротуар справа от этого входа, а также укрепят откосы мостов.

В администрации Кургана также рассказали, что в рамках основного контракта на благоустройство ЦПКиО должны заменить бордюры, уложить асфальтобетонное и плиточное покрытие центральной входной группы, двух пешеходных и одного автомобильного моста, а также сети дорожек и тропинок. Также планируется отремонтировать тротуарное покрытие Аллеи Победы. Стоимость работ должна составить 13,3 млн рублей, их необходимо завершить к 15 октября, иначе к подрядчику применят санкции в соответствии с подписанным с ним контрактом.

Ранее «URA.RU» сообщало, что правительство Курганской области увеличило финансирование работ по благоустройству ЦПКиО с 13,3 млн рублей до почти 20 млн. Вместе с тем подрядчик, челябинский «ПаруйрСтрой», приступил к работам лишь в октябре — на месяц позже запланированного, и рискует не уложиться в установленные сроки. ЦПКиО ремонтируют впервые за 50 лет.