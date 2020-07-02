Глава ЦИК назвала голосование по Конституции легитимным

Памфилова высказалась о голосовании по Конституции Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала легитимным голосование по поправкам в Конституцию. Об этом в своем telegram сообщает РИА Новости.

«Нет сомнений, что голосование по поправкам состоялось и что оно легитимно. Еще могут поступить какие-то жалобы, но на общие итоги голосования это не повлияет», — приводит слова Памфиловой РИА Новости.

Председатель ЦИК также высказалась по поводу ситуации в Ненецком округе, где 55,25% избирателей проголосовали против принятия поправок в Конституцию. Памфилова считает, что комиссия сделала то, что должна была и точно отразила мнение проголосовавших людей.

В Кремле итоги голосования назвали триумфальными. Источники в администрации президента подчеркнули, что нарушений на голосовании почти не было. 2 июля ЦИК обнародовал рейтинг регионов по голосованию. Из него стало ясно, где обновление Конституции поддержали почти единогласно, а где высказались против поправок.

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