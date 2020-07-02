Свердловских школьников наградили императорской медалью

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В фонде добавили, что медали, которые получают победители, созданы по образцу юбилейных медалей 1913 года, утвержденных Николаем II, для учеников гимназий. Ежегодный бал проводится в честь дня рождения императора Николая II в мае. Мероприятие организует Екатеринбургская епархия совместно с администрацией главы региона, а также министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

В этом году около двух третей победителей конкурса планируют стать медиками, сообщила руководитель проекта Елена Хоменко. По ее словам, тяжело было выбирать лучшие работы. Замдиректора фонда Татьяна Прусевич добавила, что каждый год участников бала становится все больше. «Все участники бала написали блестящие работы, которые свидетельствуют о том, что проект собирает самых способных, самых активных, самых любознательных юношей и девушек», — отметила она.

В этом году из-за пандемии коронавируса Императорский бал проходил без привычных экскурсий, мастер-классов, встреч и лекций. «Тем не менее, отбор лучших из лучших на основе рассказов о себе и эссе на культурно-исторические темы, проводился со всей тщательностью», — добавили в пресс-службе фонда. В сложившихся обстоятельствах проект завершится без торжественного бала. Участники смогут получить медали и призы от фонда в культурно-просветительском центре «Царский» в течение трех недель.

Лучшие выпускники школ Свердловской области получили золотую медаль «Преуспевающему» и удостоверение, подписанное митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом. Награждение победителей «Императорского бала-2020», который ежегодно проводится Екатеринбургской епархией совместно с фондом святой Екатерины, продлится три недели. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Лучшие выпускники получили медаль и удостоверение от митрополита Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

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